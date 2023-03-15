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В корсетном платье с глубоким декольте: Кира Найтли блистала на премьере фильма

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
428
Время на прочтение
1 мин
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В корсетном платье с глубоким декольте: Кира Найтли блистала на премьере фильма

Кира Найтли / Фото: Associated Press

Британская актриса Кира Найтли посетила специальный показ фильма "Бостонский душитель" режиссера Мэтта Раскина, который прошел вчера в Музее современного искусства в Нью-Йорке.

В центре сюжета фильма репортер Лоретта Маклафлин (ее играет Кира Найтли), раскрывшая историю о Бостонском душителе. Вместе с репортером Джин Коул Маклафлин бросила вызов сексизму той эпохи, продолжая расследование с риском для жизни и раскрывая коррупцию, которая поставила под сомнение личность душителя.

Кэрри Кун и Кира Найтли / © Associated Press
Кэрри Кун и Кира Найтли / Фото: Associated Press

37-летняя Найтли вышла на дорожку в черном корсетном платье с глубоким вырезом на декольте, шнуровкой и рукавами-фонариками. Наряд подчеркивал тонкую талию актрисы. Кира обула туфли на платформе и каблуках, сделала темный маникюр и надела сверкающее колье на шею. Макияж у актрисы был легкий, едва заметный, а волосы - распущены и уложены волнами.

Кира Найтли / © Associated Press
Кира Найтли / Фото: Associated Press
Кира Найтли / © Associated Press
Кира Найтли / Фото: Associated Press

Релиз фильма намечен на пятницу, 17 марта, на сервисе Hulu.

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Дата публикации
Просмотры
428
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