В корсетном платье с глубоким декольте: Кира Найтли блистала на премьере фильма

В центре сюжета фильма репортер Лоретта Маклафлин (ее играет Кира Найтли), раскрывшая историю о Бостонском душителе. Вместе с репортером Джин Коул Маклафлин бросила вызов сексизму той эпохи, продолжая расследование с риском для жизни и раскрывая коррупцию, которая поставила под сомнение личность душителя.

Кэрри Кун и Кира Найтли / Фото: Associated Press

37-летняя Найтли вышла на дорожку в черном корсетном платье с глубоким вырезом на декольте, шнуровкой и рукавами-фонариками. Наряд подчеркивал тонкую талию актрисы. Кира обула туфли на платформе и каблуках, сделала темный маникюр и надела сверкающее колье на шею. Макияж у актрисы был легкий, едва заметный, а волосы - распущены и уложены волнами.

Кира Найтли / Фото: Associated Press

Кира Найтли / Фото: Associated Press

Релиз фильма намечен на пятницу, 17 марта, на сервисе Hulu.

Читайте также: