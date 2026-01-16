В корсетном платье с откровенным декольте: звезда реалити блеснула пышной грудью на премьере "Бриджертонов"

Оландрия Картен / © Getty Images

Звезда американского реалити-шоу «Остров любви», телеведущая, модель и инфлюенсер Оландрия Картен посетила премьеру 4 сезона сериала «Бриджертоны», которая состоялась в Пале Броньяр в Париже.

Девушка очаровала публику своим эффектным образом в стиле эстетики эпохи Регентства. На ней было роскошное кутюрное платье из коллекции Rahul Mishra сезона осень-зима 2025.

Наряд состоял из корсета с откровенным декольте, которое подчеркнуло ее красивую грудь, расшитого пайетками и бахромой из бисера, и пышной юбки с интересным цветным принтом и асимметричным подолом.

Аутфит Оландрия дополнила черными лакированными туфлями-лодочками и черной кружевной вуалью-маской, которая была отсылкой к сериалу «Бриджертоны». Волосы Картен собрала в гладкий хвост, сделала макияж с акцентом на глазах и черный маникюр. Лук звезда завершила драгоценностями от Swarovski.

Напомним, Оландрия Картен на церемонии награждения премии «Золотой глобус» сияла в красивом зеленом платье с пикантным декольте от Christian Siriano.