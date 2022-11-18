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В корсетном платье с пикантным декольте: певица Анитта на музыкальной премии

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
693
Время на прочтение
1 мин
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В корсетном платье с пикантным декольте: певица Анитта на музыкальной премии

Анитта / Фото: Associated Press

29-летняя бразильская артистка в соблазнительном аутфите появилась на Latin Grammy Awards.

Певица Анитта посетила церемонию награждения премии Latin Grammy Awards, состоявшуюся в Mandalay Bay Michelob Ultra Arena в Лас-Вегасе.

На красной дорожке она предстала в эффектном вечернем образе. На ней было черное платье интересного кроя до пола и на тонких бретельках, которое имело корсетную основу в виде боди с пикантным декольте.

Анитта / © Associated Press
Анитта / Фото: Associated Press

Анитта сделала укладку и макияж смоки-айс. В ушах у нее были элегантные каплевидные серьги, на шее – бриллиантовое колье, а на руках – парные металлические браслеты.

Анитта / © Associated Press
Анитта / Фото: Associated Press

Артистка также выступила на премии. Для сценического лука она выбрала белый кроп-топ и белые рваные шорты, ширинка которых была расстегнута.

Анитта / © Associated Press
Анитта / Фото: Associated Press

Напомним, на шоу нижнего белья Рианны Savage X Fenty Show Vol. 4 в Калифорнии Анитта выступила в черном белье и комбинезоне в сетку с рукавами-перчатками, поверх которого она надела портупею на все тело. Лук звезда дополнила черными босоножками на шпильках.

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Дата публикации
Просмотры
693
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