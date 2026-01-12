ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
87
Время на прочтение
1 мин

В корсетном платье с прозрачной юбкой: Екатерина Кухар продемонстрировала эффектный образ в новой фотосессии

Прима-балерина очаровала новым роскошным аутфитом.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Екатерина Кухар

Екатерина Кухар

Екатерина Кухар снялась в новой фотосессии, в которой продемонстрировала эффектный образ.

Екатерина Кухар/Фото Ростислав Арно

Екатерина Кухар/Фото Ростислав Арно

Перед объективом фотокамеры Ростислава Арно прима-балерина предстала в красивом черном платье-бюстье, которое состояло из корсета с баской, украшенного аппликациями с бантиками, и прозрачной юбки свободного силуэта с высоким разрезом. Обута она была в черные босоножки на шпильках.

Дмитрий Войтович и Екатерина Кухар/Фото Ростислав Арно

Дмитрий Войтович и Екатерина Кухар/Фото Ростислав Арно

Аутфит Екатерина дополнила элегантной прической, нежным макияжем и украшениями.

Екатерина Кухар/Фото Ростислав Арно

Екатерина Кухар/Фото Ростислав Арно

Позировала прима-балерина возле бронзовой скульптурной композиции, посвященной легендарному дуэту Татьяне Таякиной и Валерию Ковтуну в образах и позе из балета «Лісова пісня». Ее создал Дмитрий Войтович к 75-летию Татьяны Таякиной. Скульптуру установят в Киевском государственном профессиональном хореографическом колледже ее имени — учебное заведение, которое возглавляет ее ученица Екатерина Кухар.

Екатерина Кухар, Доминика Федорова и Анна Салимовская/Фото Ростислав Арно

Екатерина Кухар, Доминика Федорова и Анна Салимовская/Фото Ростислав Арно

Дмитрий Войтович и Екатерина Кухар/Фото Ростислав Арно

Дмитрий Войтович и Екатерина Кухар/Фото Ростислав Арно

Напомним, Екатерина Кухар в пудровом платье с рюшей появилась на премьере балета «Лісова пісня».

Дата публикации
Количество просмотров
87
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie