В корсетном платье с прозрачной юбкой: Екатерина Кухар продемонстрировала эффектный образ в новой фотосессии

Екатерина Кухар

Екатерина Кухар снялась в новой фотосессии, в которой продемонстрировала эффектный образ.

Екатерина Кухар/Фото Ростислав Арно

Перед объективом фотокамеры Ростислава Арно прима-балерина предстала в красивом черном платье-бюстье, которое состояло из корсета с баской, украшенного аппликациями с бантиками, и прозрачной юбки свободного силуэта с высоким разрезом. Обута она была в черные босоножки на шпильках.

Дмитрий Войтович и Екатерина Кухар/Фото Ростислав Арно

Аутфит Екатерина дополнила элегантной прической, нежным макияжем и украшениями.

Екатерина Кухар/Фото Ростислав Арно

Позировала прима-балерина возле бронзовой скульптурной композиции, посвященной легендарному дуэту Татьяне Таякиной и Валерию Ковтуну в образах и позе из балета «Лісова пісня». Ее создал Дмитрий Войтович к 75-летию Татьяны Таякиной. Скульптуру установят в Киевском государственном профессиональном хореографическом колледже ее имени — учебное заведение, которое возглавляет ее ученица Екатерина Кухар.

Екатерина Кухар, Доминика Федорова и Анна Салимовская/Фото Ростислав Арно

Дмитрий Войтович и Екатерина Кухар/Фото Ростислав Арно

