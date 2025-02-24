В корсетном платье с тесным декольте: трансгендерная актриса Лаверн Кокс в образе от Mugler посетила мероприятие

Американская трансгендерная актриса Лаверн Кокс посетила состоявшуюся в Пасадене церемонию вручения наград NAACP Image Awards.

Для своего появления она выбрала элегантное платье от бренда Mugler, состоявшее из черной юбки макси и бежевого прозрачного корсета. Декольте наряда было тесным, поэтому заметно пережимало ее грудь.

Лаверн Кокс / Фото: Associated Press

Аутфит Кокс дополнила стильной укладкой, макияжем с коричневой помадой и бежевыми тенями, а также французским маникюром с акцентным черным цветом. Уши она украсила роскошными длинными серьгами, а шею – золотым колье с камнями.

Лаверн Кокс / Фото: Associated Press

Напомним, Лаверн Кокс на кинофестивале Tribeca 2024 в Нью-Йорке предстала в пестром мини-платье с питоновым принтом и коричневом корсете-поясе с металлическим кольцом.

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