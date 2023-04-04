В корсетном платье с вырезами: 39-летняя супермодель Изабели Фонтана появилась на светском мероприятии

Платье не имело бретелек и идеально подчеркивало фигуру модели.
Бразильская супермодель и бывшая звезда бельевого бренда Victoria's Secret - 39-летняя Изабели Фонтана - появилась среди гостей вечеринки в Милане. Звезда позировала для фото перед ужином, организованным ювелирным брендом Pomellato.
Для мероприятия звезда подиума выбрала черное платье с корсетным верхом и шелковой юбкой от бренда Tufi Duek.
У наряда был высокий разрез спереди, а дизайн юбки напоминал парео для пляжа. Также спереди на бедрах у платья были разрезы и декор в виде большого кольца. Дополняли образ Изабели черные босоножки, лаконичная прическа и украшения с розовым кварцем от Pomellato.
Также лук в этом платье модель опубликовала несколькими днями ранее. Это была лаконичная съемка у стены.
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