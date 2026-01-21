В корсетном платье с жемчугом: нидерландская модель в нежном образе позировала на лестнице в опере

Лаура Селия

Реклама

Нидерландская модель Лаура Селия опубликовала в Instagram фотографии, сделанные на лестнице в Оперном театре Ла Фениче в Венеции.

Лаура Селия

Для своего культурного выхода девушка выбрала нежный образ. На ней было светло-розовое корсетное платье с пикантным декольте и на бретельках, которое было украшено жемчужинами и блестками.

Лаура Селия

Лаура Селия

Наряд состоял из мини-юбки с драпировкой и хвостом-шлейфом, который она скомбинировала с черными остроносыми слингбэками на шпильках.

Реклама

Лаура Селия

Селия сделала красивую прическу с прикорневым объемом и локонами и макияж с черными стрелками и ягодной помадой. В ушах у нее были элегантные серебряные серьги, а на руках — золотые браслеты-цепочки.

Лаура Селия

Лаура Селия

Напомним, Лаура Селия показала фото в красной ночной рубашке с привлекательным декольте.