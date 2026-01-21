- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 125
- Время на прочтение
- 1 мин
В корсетном платье с жемчугом: нидерландская модель в нежном образе позировала на лестнице в опере
Лаура Селия в красивом аутфите сходила в оперу.
Нидерландская модель Лаура Селия опубликовала в Instagram фотографии, сделанные на лестнице в Оперном театре Ла Фениче в Венеции.
Для своего культурного выхода девушка выбрала нежный образ. На ней было светло-розовое корсетное платье с пикантным декольте и на бретельках, которое было украшено жемчужинами и блестками.
Наряд состоял из мини-юбки с драпировкой и хвостом-шлейфом, который она скомбинировала с черными остроносыми слингбэками на шпильках.
Селия сделала красивую прическу с прикорневым объемом и локонами и макияж с черными стрелками и ягодной помадой. В ушах у нее были элегантные серебряные серьги, а на руках — золотые браслеты-цепочки.
Напомним, Лаура Селия показала фото в красной ночной рубашке с привлекательным декольте.