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- Шоу-бизнес
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В корсетном платье с жемчужинами на юбке: Лили Коллинз в вечернем образе от Armani Privé сияла на премии
36-летняя актриса и звезда сериала "Эмили в Париже" в красивом наряде и вместе с мужем появилась на светском мероприятии.
Лили Коллинз , которая в этом году впервые стала мамой, посетила церемонию вручения премии Breakthrough Prize («Прорыв») в Лос-Анджелесе. На красной дорожке она появилась в сопровождении своего мужа – 41-летнего режиссера Чарли Макдавелла.
Лили выбрала для такого события вечернее черное платье макси от Armani Privé, состоявшее из бархатного корсетного верха без бретелек и полупрозрачной фатиновой юбки с рюшами, расшитой жемчужинами.
Аутфит актриса дополнила черными босоножками с ремешками. У нее была идеальная укладка боб каре и нежный макияж. Лук Коллинз завершила элегантными серьгами от Cartier.
Макдавелл был одет в черный смокинг, белую рубашку с вышивкой черными пайетками, черную бабочку и черные туфли, украшенные цветочными аппликациями.
Напомним, Лили Коллинз вместе с мужем и дочерью прогулялись по пляжу.