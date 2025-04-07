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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
665
Время на прочтение
1 мин

В корсетном платье с жемчужинами на юбке: Лили Коллинз в вечернем образе от Armani Privé сияла на премии

36-летняя актриса и звезда сериала "Эмили в Париже" в красивом наряде и вместе с мужем появилась на светском мероприятии.

Автор публикации
Алина Онопа Алина Онопа
Лили Коллинз

Лили Коллинз / © Associated Press

Лили Коллинз , которая в этом году впервые стала мамой, посетила церемонию вручения премии Breakthrough Prize («Прорыв») в Лос-Анджелесе. На красной дорожке она появилась в сопровождении своего мужа – 41-летнего режиссера Чарли Макдавелла.

Лили Коллинз и Чарли Макдавелл / © Associated Press

Лили Коллинз и Чарли Макдавелл / © Associated Press

Лили выбрала для такого события вечернее черное платье макси от Armani Privé, состоявшее из бархатного корсетного верха без бретелек и полупрозрачной фатиновой юбки с рюшами, расшитой жемчужинами.

Лили Коллинз / © Associated Press

Лили Коллинз / © Associated Press

Аутфит актриса дополнила черными босоножками с ремешками. У нее была идеальная укладка боб каре и нежный макияж. Лук Коллинз завершила элегантными серьгами от Cartier.

Лили Коллинз / © Associated Press

Лили Коллинз / © Associated Press

Макдавелл был одет в черный смокинг, белую рубашку с вышивкой черными пайетками, черную бабочку и черные туфли, украшенные цветочными аппликациями.

Напомним, Лили Коллинз вместе с мужем и дочерью прогулялись по пляжу.

Лили Коллинз / © Getty Images

Лили Коллинз / © Getty Images

Лили Коллинз / © Associated Press

Лили Коллинз / © Associated Press

Лили Коллинз_6 / © etoday.ru

© etoday.ru

Лили Коллинз / © Getty Images

Лили Коллинз / © Getty Images

Лили Коллинз / © Associated Press

Лили Коллинз / © Associated Press

Лили Коллинз / © Getty Images

Лили Коллинз / © Getty Images

Лили Коллинз / © Getty Images

Лили Коллинз / © Getty Images

Лили Коллинз / © Getty Images

Лили Коллинз / © Getty Images

Лілі Коллінз / © Associated Press

© Associated Press

Показ фильма / © Getty Images

Показ фильма / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
665
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