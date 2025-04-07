В корсетном платье с жемчужинами на юбке: Лили Коллинз в вечернем образе от Armani Privé сияла на премии

Лили Коллинз / © Associated Press

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Лили Коллинз , которая в этом году впервые стала мамой, посетила церемонию вручения премии Breakthrough Prize («Прорыв») в Лос-Анджелесе. На красной дорожке она появилась в сопровождении своего мужа – 41-летнего режиссера Чарли Макдавелла.

Лили Коллинз и Чарли Макдавелл / © Associated Press

Лили выбрала для такого события вечернее черное платье макси от Armani Privé, состоявшее из бархатного корсетного верха без бретелек и полупрозрачной фатиновой юбки с рюшами, расшитой жемчужинами.

Лили Коллинз / © Associated Press

Аутфит актриса дополнила черными босоножками с ремешками. У нее была идеальная укладка боб каре и нежный макияж. Лук Коллинз завершила элегантными серьгами от Cartier.

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Лили Коллинз / © Associated Press

Макдавелл был одет в черный смокинг, белую рубашку с вышивкой черными пайетками, черную бабочку и черные туфли, украшенные цветочными аппликациями.

Напомним, Лили Коллинз вместе с мужем и дочерью прогулялись по пляжу.

Лили Коллинз / © Getty Images Лили Коллинз / © Associated Press © etoday.ru Лили Коллинз / © Getty Images Лили Коллинз / © Associated Press Лили Коллинз / © Getty Images Лили Коллинз / © Getty Images Лили Коллинз / © Getty Images © Associated Press Показ фильма / © Getty Images