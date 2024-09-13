В корсетном топе и бархатной юбке: 51-летняя Кейт Бекинсэйл посетила модный показ в Лондоне

51-летняя Кейт Бекинсэйл выглядела роскошно на светском мероприятии в Лондоне. Она посетила показ коллекции весна-лето 2025 бренда Harris Reed.

Ее наряд включал корсетный топ оригинального дизайна со вставками из серой переливающейся ткани, а также длинной юбки из бархата.

Образ Кейт дополнила обувью на огромной платформе, длинными золотыми серьгами, макияжем и высокой прической. Однако она казалась излишне худой.

Кейт Бекинсэйл / Фото: Getty Images

Коллекция Харриса Рида была представлена вне расписания Недели моды. Для ее создания он больше полугода искал винтажные ткани со всего мира, и это дало свои плоды, ведь в некоторых изделиях можно увидеть 200-летние скатерти, галантерейные ткани и другие редкие находки модельера.

"Без сомнения, это самая большая гордость, которую я когда-либо испытывал. Я представляю вам ENCORE, коллекцию, которая так близка моему сердцу, воспевающую силу театральности и бескомпромиссного самовыражения, для меня это лучшее представление бренда Harris Reed и того, что мы отстаиваем. Вся эта коллекция была сделана из найденных материалов за последние шесть месяцев, винтажных скатертей, шелковых покрывал, ткани для изголовья кровати и штор. Даем новую жизнь столетним тканям и дарим им вторую жизнь", - написал модельер.

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