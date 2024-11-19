В корсетном топе и лакированных штанах: Кристин Ченовет во всем красном позировала на премьере романтической комедии

Кристин Ченовет посетила в Нью-Йорке премьеру романтической комедии "Наш маленький секрет" (Our Little Secret) для Netflix, в которой она сыграла вместе с Линдсей Лохан.

Актриса выглядела ярко и стильно. Она позировала на лестнице, украшенной рождественскими декорациями. На ней был красный лакированный наряд от бренда The New Arrivals, состоявший из корсетного топа и широких брюк с накладными карманами. Аутфит Кристин дополнила красными остроносыми туфлями.

Кристин Ченовет / Фото: Getty Images

Белокурые волосы Ченовет собрала в скромную прическу, сделала макияж с блестящими тенями и черными стрелками, уши украсила серьгами с бриллиантами, а руки – бриллиантовыми кольцами.

Напомним, Кристин Ченовет на премьере фэнтези-мюзикла "Wicked: Чародейка" в Нью-Йорке предстала в белом платье-жакете с белыми пуговицами, которое прекрасно подчеркнуло ее хрупкую фигуру и стройные ноги.

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