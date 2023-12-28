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В корсетном топе и мини-юбке: Деми Роуз похвасталась пышным бюстом в метро

В корсетном топе и мини-юбке: Деми Роуз похвасталась пышным бюстом в метро

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
224
Время на прочтение
1 мин
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В корсетном топе и мини-юбке: Деми Роуз похвасталась пышным бюстом в метро

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Британская модель продемонстрировала очередной откровенный образ.

Деми Роуз всегда радует фолловеров пикантными фотосетами. В этот раз красавица удивила выбором локации для съемки.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Модель оделась в соблазнительный лук и позировала перед камерой в метро. Одета она была в красный корсетный топ с откровенным декольте, подчеркнувшим ее пышный сексуальный бюст. Верх она скомбинировала с красной юбкой в шотландскую клеточку.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Роуз дополнила аутфит черным париком с челкой, насыщенным макияжем с черными стрелками и зелеными тенями, зеленой повязкой на голове и красными елочными шариками в ушах.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Напомним, Деми Роуз в соблазнительном луке отправила письмо Санта-Клаусу.

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Дата публикации
Просмотры
224
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