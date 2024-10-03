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В корсетном топе и пушистой шубе: американская певица в образе lady in red приехала на гала-концерт

В корсетном топе и пушистой шубе: американская певица в образе lady in red приехала на гала-концерт

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В корсетном топе и пушистой шубе: американская певица в образе lady in red приехала на гала-концерт

Канди Беррус / Фото: Getty Images

Канди Беррусс вся в красном появилась на ивенте.

В объективы папарацци в Нью-Йорке попала американская певица Канди Беррусс, которая приехала на гала-концерт Black Theatre United.

Певица продемонстрировала там эффектный образ во всем красном. Мать троих детей одела корсетный топ на тонких бретельках от бренда David Koma, которое отлично подчеркнуло ее пышное декольте, и юбку макси Hanifa.

Канди Беррус / © Getty Images
Канди Беррус / Фото: Getty Images

Лук она дополнила длинной пушистой шубой из искусственного меха от Daniel's Leather.

Канди сделала высокую прическу, выпустив спереди пряди и макияж с акцентом на глазах. Беррусс завершила лук золотыми серьгами с бриллиантами, золотым колье, часами, браслетом Van Cleef & Arpels и кольцами.

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