В корсетном топе и серьгах с глазами: Зои Салдана в стильном луке Schiaparelli позировала на ивенте

46-летняя актриса во всем черном появилась на фотосессии.
Зои Салдана посетила превью-показ фильма BAFTA "Эмилия Перес" в Лондоне, перед которым прошел фотосет.
Актриса предстала перед фотокамерами в стильном образе total black от бренда Schiaparelli. На ней были широкие брюки и бархатный корсетный топ, украшенный бисерной вышивкой.
Зои собрала волосы в гладкий пучок, сделала макияж смоки-айс, черный маникюр, уши украсила экстравагантными большими серьгами в виде глаз с бахромой.
На ивенте побывала и Селена Гомес, также сыгравшая в ленте. Артистка сияла в черном платье от Elie Saab с декольте и плиссированной юбкой.
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