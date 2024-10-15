В корсетном топе и серьгах с глазами: Зои Салдана в стильном луке Schiaparelli позировала на ивенте

46-летняя актриса во всем черном появилась на фотосессии.

Зои Салдана посетила превью-показ фильма BAFTA "Эмилия Перес" в Лондоне, перед которым прошел фотосет.

Актриса предстала перед фотокамерами в стильном образе total black от бренда Schiaparelli. На ней были широкие брюки и бархатный корсетный топ, украшенный бисерной вышивкой.

Зои Салдана / Фото: Getty Images

Зои собрала волосы в гладкий пучок, сделала макияж смоки-айс, черный маникюр, уши украсила экстравагантными большими серьгами в виде глаз с бахромой.

Зои Салдана / Фото: Getty Images

На ивенте побывала и Селена Гомес, также сыгравшая в ленте. Артистка сияла в черном платье от Elie Saab с декольте и плиссированной юбкой.

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