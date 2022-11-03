В корсетном топе с сексуальным декольте: изысканная Скарлетт Йоханссон в объективах папарацци

Скарлетт Йоханссон попала в объективы папарацци, когда приехала в магазин Дэвида Юрмана в Мидтауне, в Нью-Йорке.

Актриса выглядела изысканно в образе total black. На ней был элегантный наряд, состоявший из брюк клеш и корсетного топа с баской и обнаженными плечами. Главный акцент в аутфите был на сексуальном декольте, от которого трудно было отвести взор.

Скарлетт Йоханссон / Фото: Getty Images

Лук Скарлетт дополнила черными босоножками и клатчем. На шее у нее сияло роскошное золотое колье с бриллиантами, а в ушах – маленькие золотые серьги-кольца. Руки звезда украсила браслетами и кольцами с камнями.

Йоханссон собрала волосы в хвост, сделала макияж с черными стрелками и розовой помадой и завершила образ французским маникюром.

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