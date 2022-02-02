В костюмах от Gucci: эпатажные Maneskin выступили на музыкальном фестивале

Артисты вышли на сцену в двух образах: белых и черных.

Победители песенного конкурса "Евровидение-2021" итальянская группа Maneskin продолжает покорять сердца поклонников, ведь вчера выступили на 72-м музыкальном фестивале в Сан-Ремо.

Maneskin / Getty Images

Одежда в выступлениях артистов занимает особое место, выражая их индивидуальность и бунтарство. Но также важно и то, что Maneskin не разделяю мужчин и женщин в концертных образах, их одежда бесполая, ведь на сцену солист выходил в корсетах, коротких шортах, колготках и гантерах с чулками. Также и единственная девушка в коллективе Виктория Де Анджелис никогда не надевая платья и часто носит пиджаки на голое тело.

Maneskin / Getty Images

Фестиваль в Сан-Ремо не стал исключением и рокеры опять шокировали, ведь их луки были провокационны, но одновременно и роскошны. Maneskin надели серию образов Gucci, разработанных итальянским модельером Алессандро Микеле, включая смокинги с цветочными брошками из коллекции Gucci Love Parade и черные луки с брюками и шелковыми блузами.

Maneskin / Getty Images

Дополнением нарядом Maneskin стал черный макияж глаз, провокационные украшения и накрашенные ногти.

Maneskin / Getty Images

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