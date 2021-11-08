В костюмах с перьями на рукавах: образы знаменитых мужчин на гала-вечера Леонардо Ди Каприо

В костюмах с перьями на рукавах: образы знаменитых мужчин на гала-вечера Леонардо Ди Каприо

Иногда даже наряды мужчин повторяются на светских тусовках.

В субботу, 6 ноября, в Лос-Анджелесе состоялось звездное мероприятие LACMA Art + Film Gala, которое в этом году проводилось в честь американских художников Эми Шеральд и Кехинде Уайли, а также режиссера Стивена Спилберга.

Попечителями мероприятия были Ева Чоу и актер Леонардо Ди Каприо, а вот спонсором итальянский бренд Gucci, поэтому многие звезды, решив сделать комплимент креативному директору Алессандро Микеле, пришли в вещах от этого Модного дома. Поэтому не обошлось без модных повторов и трое знаменитых мужчин пришли на гала-вечер в одинаковых костюмах, хоть и разного цвета.

Lil Nas X

Например, знаменитый певец надел желтый лук с перьями на рукавах и монограммой бренда. Также на нем была нежно-розовая рубашка и коричневые лоферы. Уши и шею артиста украшали драгоценности.

Lil Nas X / Associated Press

Джаред Лето

Актер надел белоснежный костюм с розовыми перьями в сочетании с нежной шифоновой рубашкой. Также на нем были серые ботинки на каблуке.

Джаред Лето / Associated Press

Коди Смит-Макфи

Австралийский актер тоже предпочел костюм в крупный горох и зелеными перьями на рукавах. Лоферы на нем были черными, а рубашка нежно-персикового цвета.

Коди Смит-Макфи / Associated Press

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