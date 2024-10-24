В костюме баклажанового оттенка с ремешком: Елена Зеленская выступила на конференции в Португалии

Первая леди Украины в одном из любимых нарядов предстала на меропряитии в Португалии.

Елена Зеленская в рамках своей рабочей поездки в Португалию приняла участие в эшторильской конференции. Лозунг мероприятия в этом году – Time to Rethink ("Время переосмыслить"). Цель конференции – исследовать подходы к созданию устойчивого будущего среди глобальных вызовов, таких, например, как война.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Первая леди рассказала, как в Украине переосмысливают эти подходы, представив миру экспертный документ по защите детей – результат работы Саммита первых леди и джентльменов.

Зеленская также вместе с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соузой ознакомилась с выставкой Living The War, организованной Посольством Украины в Португалии. Это иммерсивный опыт, позволяющий не только увидеть, что такое война, но и погрузиться в это чувство на расстоянии.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Переосмысление ценности свободы, мира чаще происходит уже после того, как их теряешь. Хотелось бы, чтобы европейские общества переосмыслили их ценность до того, как агрессор будет угрожать им напрямую", — отметила Зеленская.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Там первая леди предстала в деловом костюме баклажановского оттенка, состоявшего из брюк со стрелками и жакета на запах. Талию она подчеркнула токным кожаным ремешком в тон. Обута Елена была в коричневые остроносые туфли.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Жена президента сделала укладку с боковым пробором, легкий макияж и украсила уши серебряно-золотыми серьгами.

Напомним, Елена Зеленская на открытии украинской книжной полки в муниципальной библиотеке в Португалии появилась в роскошной кремовой вышиванке с пышными рукавами и в черных штанах-палаццо.

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