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В костюме Chanel и босоножках на шпильках: Пенелопа Крус блистала на красной дорожке

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В костюме Chanel и босоножках на шпильках: Пенелопа Крус блистала на красной дорожке

Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

Испанская актриса Пенелопа Крус появилась на красной дорожке во время фотосессии на кинофестивале L'immensita в Мадриде.

48-летняя актриса выглядела блестяще в коротком жакете из букле и подходящей мини-юбке от Chanel из коллекции весна-лето 2022. Наряд с золотой отделкой и полностью расшитый блестками Крус сочетала с черными босоножками на каблуках и застежкой вокруг щиколотки и классической сумкой от Chanel с ремешком-цепочкой.

Пенелопа Крус / © Getty Images
Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

У Пенелопы были распущены волосы, на лице был легкий макияж в теплых оттенках, в ушах – золотые серьги-кольца, а также французский маникюр и красный педикюр.

Несколько недель назад Пенелопа Крус в маскулинном образе и с ярким маникюром посетила премьеру фильма испано-бельгийского триллера En Los Margenes в Мадриде.

Пенелопа Крус / © Getty Images
Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

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