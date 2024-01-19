В костюме Chanel и с голым животом: Кристен Стюарт приехала на кинофестиваль

Кристен Стюарт посетила гала-концерт, посвященный открытию ежегодного фестиваля в Парк-Сити. Звезда появилась на публике в брючном черно-белом костюме от Chanel, состоящем из жакета на пуговицах и брюк. Под жакетом у Кристен было черный топ. Девушка собрала волосы заколкой, обстригла челку, сделала макияж глаз в темных оттенках и надела украшение в виде цепи на шею.

Кристен Стюарт / Фото: Associated Press

На мероприятии Кристен была удостоена премии Visionary Award, которую ей вручил ее партнер по трем фильмам Джесси Айзенберг. Награда была вручена ей за влияние в сфере инди-кино, а также за давние отношения с фестивалем.

Кристен Стюарт / Фото: Associated Press

На кинофестивале также покажут два новых фильма с участием Кристен Стюарт "Люби меня" (будущий постапокалиптический романтический фильм режиссеров Сэма и Энди Зучеро, снятый по их же сценарию. Главные роли исполнили Кристен Стюарт и Стивен Ен. Премьера запланирована на 2024 год) и "Любовная ложь, истекающая кровью" режиссера Роуз Гласс.

Кристен Стюарт / Фото: Associated Press

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