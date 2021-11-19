В костюме цвета Апероль: "Холостячка" Злата Огневич познакомилась с семьей участника шоу

Певица выбрала яркий лук для знакомства с семьей Максима Тарапаты.

В десятом выпуске романтического реалити-шоу " Холостячка-2 " главная героиня Злата Огневич знакомилась с семьями мужчин.

Артистка встретилась с Максимом Тарапатой возле дома его дяди.

Злата Огневич/Скрин видео

Мужчина познакомил Злату со своей мамой, тетей, дядей и двоюродными сестрами. Семья Тарапаты подготовила для звезды обед во дворе у бассейна.

Злата Огневич/Скрин видео

Для этой встречи Огневич выбрала яркий лук. Она одела костюм цвета Апероль, состоявший из рубашки и широких брюк. Наряд она дополнила белыми кроссовками на высокой подошве.

Злата Огневич/Скрин видео

Злате сделали идеально ровную укладку, которую она украсила золотой шпилькой, и макияж с тенями розового оттенка с переходом в дымчатый цвет. На шее у нее была золотая деликатная цепочка.

Злата Огневич/Скрин видео

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