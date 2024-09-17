В костюме цвета бургунди: Лили Коллинз продемонстрировала стильный осенний лук

В объективы папарацци в Нью-Йорке попала Лили Коллинз, которая выглядела хорошо.

Актриса продемонстрировала отличный вариант стильного аутфита на осень. На ней был костюм трендового цвета бургунди, который состоял из удлиненного жакета с широкими лацканами и прямых брюк, а также черный кроп-топ в рубчик с V-образным вырезом.

Лили Коллинз / Фото: Getty Images

Наряд Лили дополнила лакированными туфлями в тон. У нее была идеально ровная укладка боб-каре, макияж в натуральных оттенках, нежный маникюр, золотые серьги в ушах и кольца на пальцах.

Напомним, на премьере сериала "Эмили в Париже" в Риме Лили Коллинз предстала в роскошном золотом платье из вискозы в рубчик от Модного дома Schiaparelli.

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