В костюме цвета корицы: Тина Кароль в образе от украинского бренда позировала на премьере сериала в Берлине

Певица в стильном луке побывала на премьере драматического сериала в Германии.
Тина Кароль посетила премьеру сериала от Netflix "1899", состоявшуюся в Берлине.
Перед фотокамерами артистка предстала в стильном образе от украинского бренда MAZINI. На Тине был костюм-тройка цвета корицы, состоявший из удлиненного жакета, жилетки с серебряными пуговицами и широких брюк со стрелками. Наряд она скомбинировала с бежевой обувью.
Кароль сделала красивую прическу с локонами и нежный макияж. Молочный маникюр завершил лук звезды.
"Украина в творческом смысле получит чрезвычайный пуш, а впоследствии - респект! Мы лучшие – поверьте мне", — сказала певица.
О сериале:
"1899" – драматический телесериал с элементами мистики и ужасов. В центре сюжета – пассажиры разных национальностей и социального статуса, которые на пароходе "Керберос" отправляются в Нью-Йорк. Они пересекают Атлантику, и на корабль начинают поступать странные радиосигналы: экипаж замечает дрейфующий в море корабль, который без вести пропал несколько месяцев назад. На борту судна их ждет жуткая тайна.
Читайте также: