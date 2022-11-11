В костюме цвета корицы: Тина Кароль в образе от украинского бренда позировала на премьере сериала в Берлине

Тина Кароль посетила премьеру сериала от Netflix "1899", состоявшуюся в Берлине.

Перед фотокамерами артистка предстала в стильном образе от украинского бренда MAZINI. На Тине был костюм-тройка цвета корицы, состоявший из удлиненного жакета, жилетки с серебряными пуговицами и широких брюк со стрелками. Наряд она скомбинировала с бежевой обувью.

Тина Король / Фото: Getty Images

Кароль сделала красивую прическу с локонами и нежный макияж. Молочный маникюр завершил лук звезды.

Тина Король / Фото: Getty Images

Тина Король / Фото: Getty Images

"Украина в творческом смысле получит чрезвычайный пуш, а впоследствии - респект! Мы лучшие – поверьте мне", — сказала певица.

О сериале:

"1899" – драматический телесериал с элементами мистики и ужасов. В центре сюжета – пассажиры разных национальностей и социального статуса, которые на пароходе "Керберос" отправляются в Нью-Йорк. Они пересекают Атлантику, и на корабль начинают поступать странные радиосигналы: экипаж замечает дрейфующий в море корабль, который без вести пропал несколько месяцев назад. На борту судна их ждет жуткая тайна.

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