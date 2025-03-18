В костюме цвета лаванды: Эллен Помпео попала под прицел папарацци в Нью-Йорке

Она сыграла в 19 сезонах сериала "Анатомия Грей", после чего решила покинуть его ради других проектов. Впервые за продолжительное время она сыграла в новом шоу.

55-летняя Эллен Помпео, известная в первую очередь по своей игре в медицинском сериале "Анатомия Грей", появилась на премьере нового шоу. Актриса сыграла в мини-сериале под названием "Хорошая американская семья" (Good American Family), поэтому сейчас занимается продвижением этого проекте и активно посещает различные интервью и шоу.

17 марта Эллен заметили в Нью-Йорке, когда она шла на очередное интервью. Актриса надела яркий наряд цвета лаванды - стильный брючный костюм классического фасона. Носила его Эллен в сочетании с белым топом и туфлями на каблуках.

Эллен Помпео / Фото: Getty Images

Напомним, что ранее актриса посетила премьеру этого сериала в Лос-Анджелесе. На мероприятие она пришла в однотонном длинном белом платье-колонне с одним рукавом.

Эллен Помпео на презентации сериала / Фото: Associated Press

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