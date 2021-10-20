В костюме цвета лаванды: Николь Шерзингер попала под прицел папарацци

Образ для вечернего выхода получился очень необычным.

Певица Николь Шерзингер продемонстрировала интересный лук, когда появилась вечером в Лос-Анджелесе в брючном костюме от бренда Yuzefi. Жакет от наряда имел необычные разрезы и завязки, поэтому его можно делать значительно короче. Также на Николь были брюки с высокой посадкой, которые украшали разрезы по бокам штанин.

Образ знаменитость дополнила фиолетовой помадой в цвет наряда и прической в виде волны.

Николь Шерзингер / Getty Images

Стоимость наряда как у Николь не маленькая. Например, цена жакета на официальном сайте составляет 525 фунтов (около 725 долларов). Приблизительно столько стоят и брюки.

Как сообщает издание Daily Mail Шерзингер в тот вечер нарядилась для свидания со своим бойфрендом Томом Эвансом. Пара ходила ужинать в ресторан Craig's в Западном Голливуде.

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Образы Николь Шерзингер (15 фото)

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