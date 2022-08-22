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В костюме цвета лайма: Сиара в эффектном луке пришла на вечеринку в честь алкогольного бренда

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В костюме цвета лайма: Сиара в эффектном луке пришла на вечеринку в честь алкогольного бренда

Сиара / Фото: Getty Images

Певица Сиара посетила вечеринку в Лос-Анджелесе, посвященную презентации ее собственного бренда рома Ten To One Rum.

36-летняя звезда вышла на красную дорожку в блейзере с глубоким вырезом цвета лайма без рубашки под ним и обтягивающих фигуру шортах от ее собственного бренда одежды LITA By Ciara.

Аутфит звезда дополнила розовыми сатиновыми босоножками на высоких каблуках и платформе, многочисленными украшениями на шее и браслетами на руках, а также кольцами и красивым нюдовым маникюром.

Ее короткие волосы были уложены красивыми кудрями, а на лице был насыщенный макияж в теплых оттенках.

Сиара / © Getty Images
Сиара / Фото: Getty Images

Прошлой осенью Сиара стала инвестором и совладельцем Ten To One Rum. Она решилась на эту авантюру после того, как закончила кормить грудью своего младшего сына Уина. "Я была взволнована, и с нетерпением ждала возможности отпраздновать этот момент, и это был идеальный способ начать", - рассказывала Сира о запуске бренда в интервью Forbes.

Напомним, недавно модель Кендалл Дженнер устраивала вечеринку по случаю запуска нового продукта текилы своего алкогольного бренда.

Кендалл Дженнер / © Getty Images
Кендалл Дженнер / Фото: Getty Images

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