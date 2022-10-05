В костюме цвета тыквы: Риз Уизерспун посетила популярное шоу Нью-Йорке

Звезда сериалов "Утреннее шоу" и "И повсюду тлеют пожары" произвела вчера фурор, когда направлялась на запись шоу The Today в Нью-Йорке. На знаменитости был очень яркий монохромный образ - брючный костюм цвета спелой тыквы.

Брюки в наряде были немного расклешенными, а вот жакет - классическим с накладными карманами, одной пуговицей и закругленными краями. Дополняли образ шифоновая рубашка на пуговицах в тон костюму и туфли с острым мысом коричневого оттенка.

Риз также сделали модную укладку с легкими локонами и легкий макияж с помадой нежного оттенка.

Риз Уизерспун / Фото: Getty Images

Шоу актриса и бизнесвумен посетила, чтобы рассказать о своей новой детской книге "Занятая Бетти". Об этой же книге она рассказывала днем ранее, но на программе Good Morning America на телеканале ABC. Правда, тогда на Риз был голубой костюм.

Риз Уизерспун / Фото: Getty Images

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