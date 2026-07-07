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- Шоу-бизнес
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В костюме Dior и стильном бомбере: Роберт Паттинсон продемонстрировал два разных лука на мероприятиях
Актер выбрал для мероприятий два совершенно разных образа.
Роберт Паттинсон, сыгравший одну из ролей в новом фильме Кристофера Нолана «Одиссея», в течение дня дважды появился перед фотографами в Лондоне, продемонстрировав два контрастных наряда — непринужденный для фотоколла и элегантный для вечерней премьеры.
Во время дневного фотоколла актер сделал ставку на образ от бренда Visvim в стиле смарт-кэжуал. Он надел оливковую рубашку, поверх которой накинул бежевую куртку-бомбер с контрастными коричневыми воротником и манжетами. Образ дополнили синие прямые джинсы и замшевые оливковые лоферы без шнурков.
На вечернем мероприятии Роберт появился в классическом сером костюме Dior, белой рубашке, черном галстуке с фирменной монограммой CD и черных кожаных туфлях. На этот раз его прическа была элегантно уложена.
Напомним, Роберт Паттинсон в фильме «Одиссея» сыграл Антиноя — предводителя женихов Пенелопы. В украинский прокат картина выходит 16 июля.