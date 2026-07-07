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ТСН в социальных сетях

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Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
304
Время на прочтение
1 мин

В костюме Dior и стильном бомбере: Роберт Паттинсон продемонстрировал два разных лука на мероприятиях

Актер выбрал для мероприятий два совершенно разных образа.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Роберт Паттинсон

Роберт Паттинсон / © Associated Press

Роберт Паттинсон, сыгравший одну из ролей в новом фильме Кристофера Нолана «Одиссея», в течение дня дважды появился перед фотографами в Лондоне, продемонстрировав два контрастных наряда — непринужденный для фотоколла и элегантный для вечерней премьеры.

Роберт Паттинсон / © Associated Press

Роберт Паттинсон / © Associated Press

Во время дневного фотоколла актер сделал ставку на образ от бренда Visvim в стиле смарт-кэжуал. Он надел оливковую рубашку, поверх которой накинул бежевую куртку-бомбер с контрастными коричневыми воротником и манжетами. Образ дополнили синие прямые джинсы и замшевые оливковые лоферы без шнурков.

Роберт Паттинсон / © Associated Press

Роберт Паттинсон / © Associated Press

На вечернем мероприятии Роберт появился в классическом сером костюме Dior, белой рубашке, черном галстуке с фирменной монограммой CD и черных кожаных туфлях. На этот раз его прическа была элегантно уложена.

Роберт Паттинсон / © Associated Press

Роберт Паттинсон / © Associated Press

Напомним, Роберт Паттинсон в фильме «Одиссея» сыграл Антиноя — предводителя женихов Пенелопы. В украинский прокат картина выходит 16 июля.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
304
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