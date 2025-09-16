ТСН в социальных сетях

В костюме Dior и с часами за 225 тысяч долларов: Леонардо Ди Каприо на премьере своего нового фильма

50-летний голливудский актер презентовал в Лос-Анджелесе триллер "Битва за битвой", в котором сыграл революционера.

Леонардо Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо / © Associated Press

Леонардо Ди Каприо сейчас занимается промокампанией черной комедии "Битва за битвой", в которой он сыграл главную роль.

Леонардо Ди Каприо / © Associated Press

Леонардо Ди Каприо / © Associated Press

На недавней премьере фильма в Китайском театре TCL в Лос-Анджелесе актер появился в черном костюме от Модного дома Dior, белой рубашке и черных кожаных дерби.

/ © Associated Press

© Associated Press

Свой лук Ди Капиро дополнил ценным аксессуаром - часами Rolex Daytona Le Mans стоимостью примерно 225 тысяч долларов. Часы имели винтажный дизайн, браслет из 18-каратного белого золота и керамический безель. Кстати, Лео стал амбассадором этого бренда часов в феврале этого года.

Леонардо Ди Каприо / © Getty Images

Леонардо Ди Каприо / © Getty Images

Леонардо Ди Каприо / © Associated Press

Леонардо Ди Каприо / © Associated Press

О фильме:

Триллер "Битва за битвой", сценарий которого написал и срежиссировал Пол Томас Андерсон, рассказывает о бывшем революционере Бобе Фергюсоне. Он живет в наркотической паранойе, держась в стороне от общества вместе со своей вспыльчивой дочерью Виллой. И вдруг появляется его давний враг, который похищает Виллу. Боб воссоединяется со своими экс-товарищами, чтобы найти дочь. В отчаянных поисках ему придется сойтись в смертельном поединке с собственными ошибками и тенями прошлого.

В ленте также сыграли Шон Пенн, Бенисио дель Торо, Реджина Холл, Теяна Тейлор, Чейз Инфинити и другие.

В украинский прокат фильм выйдет 25 сентября.

