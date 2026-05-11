В костюме, длинной фате и перчатках с "изюминкой": LELÉKA продемонстрировала стильный образ на тротуаре в Вене

LELÉKA и Ярослав Джусь / © Associated Press

Нынешняя представительница Украины на песенном конкурсе LELÉKA и бандурист Ярослав Джусь появились на бирюзовой дорожке в образах от украинского бренда LITKOVSKA. Стилизацией занималась Маргарита Шекель.

Певица выбрала белый костюм со штанами, жилеткой и легкой креативной блузой, которые продолжали эстетику конкурсного номера и подчеркивали его балладное настроение, сообщает Суспільне.

«Это тот редкий случай, когда артистка сама пришла с четким ощущением — и сразу выбрала костюм на примерке. Мы лишь скорректировали цвет на более светлый, чтобы быть в резонансе с концепцией: образ строится на светлой цветовой гамме, которая органично соответствует ауре Виктории», — рассказала Маргарита Шекель.

Образ LELÉKA дополнила перчатками, которые одеваются только на пальцы, — это интересная вещь, которая уже стала «изюминкой» ее образа, ведь такие же по стилю она наденет и на главную сцену во время выступления. Также в образе была длинная фата, которая украшала волосы и обувь от бренда Kachorovska.

А вот образ Ярослава Джуся стал современной интерпретацией фигуры Тараса Шевченко — не канонического, а молодого, богемного и стильного.

«Мы спросили себя: как выглядел бы молодой Шевченко, если бы жил в наше время — и получили этот образ. Все знают его как человека в кожухе и шапке, но на самом деле Шевченко вел богемный образ жизни и следовал модным тенденциям своего времени, как настоящий денди», — поделилась Маргарита Шекель.

Бежевая цветовая гамма, льняные ткани и асимметричный жилет от LITKOVSKA стали ключевыми элементами образа Ярослава. Особый акцент — черный пояс, который отсылает к казацкой культурной традиции как символу статуса и неотъемлемой части наряда. Еще одна деталь осталась скрытой от зрителей: под одеждой, возле сердца Ярослава, разместили молитву за Украину.

