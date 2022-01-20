В костюме и кроссовках: Наоми Кэмпбелл сходила на ужин в Париже

В костюме и кроссовках: Наоми Кэмпбелл сходила на ужин в Париже

51-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл приехала на Парижскую неделю моды.

Наоми сфотографировали, когда она направлялась на ужин в Soho House в рамках Парижской недели моды во Франции в среду. Манекенщица была одета в шелковую рубашку и брюки в тон с клетчатым золотым, коричневым и черным узором. Лук свой Кэмпбелл дополнила черным пальто, коричневыми солнцезащитными очками и удобными кроссовками. А в руках держала черную кожаную сумку на короткой ручке.

Также у Наоми был светлый маникюр, очень много разных браслетов на запястьях и несколько золотых подвескок на шее. Прическа у звезды была гладкой.

Наоми Кэмпбелл / Getty Images

В прошлый раз Наоми Кэмпбелл выходила в свет еще в декабре. Тогда знаменитость посещала закрытие Международного кинофестиваля на Красном море в Джидде, Саудовская Аравия.

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