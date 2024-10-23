В костюме и с лаконичной прической: Скарлетт Йоханссон заметили на съемках нового фильма в Нью-Йорке

Еще совсем недавно со Скарлетт Йоханссон в прокат вышла картина "Забери меня на Луну", как она приступила к новой работе. Двукратная номинантка на "Оскар" появится в медиафраншизе Мир Юрского периода и снимается сейчас в новом фильме получившем название "Мир Юрского периода: Возрождение".

Актрису заметили на съемках в Нью-Йорке, в районе Бруклин. Она была одета в синий костюм, который состоял из жакета и прямых штанов.

Этот наряд актриса сочетала с кедами от бренда Veja и белой футболкой. Шею Скарлетт украшал кулон с медальоном, а волосы она собрала в пучок.

Скарлетт Йоханссон / Фото: Getty Images

"Мир Юрского периода: Возрождение" - предстоящий американский научно-фантастический боевик. Он станет седьмой частью медиафраншизы. Подробности сюжета держатся в тайне и в отличии от первых фильмов по этому миру, режиссером стал не Стивен Спилберг, а Гарет Эдвардс, который ранее работал над такими фантастическими фильмами как "Годзилла" и "Монстры".

В Нью-Йорке Скарлетт проводит уже некоторое время. Актрису не так давно сфотографировали мужем. Вместе они посетили шоу Saturday Night Live. Скарлетт надела милое короткое платье свободного фасона, которое было еще и в цветочный принт. Наряд актриса дополнила жакетом оттенка овсянки, а также лоферами Prada трендового бордового цвета и сумкой Céline, которую носила через плечо. Через плечо у актрисы также висел телефон в чехле.

Скарлетт Йоханссон с мужем / Фото: Getty Images

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