В костюме и с маленькой сумкой: Мэйси Уильямс появилась в наряде, напоминающем школьную форму

В костюме и с маленькой сумкой: Мэйси Уильямс появилась в наряде, напоминающем школьную форму

Звезду сериала "Игра престолов" Мэйси Уильямс заметили в Лондоне, когда она выходила с отеля Corinthia.

Девушка направлялась на вечеринку организованную после премьерного показа фильма "Дюна". На мероприятии также присутствовали звезды картины Зендая и Тимоти Шаламе.

Мэйси выбрала для светской тусовки образ от бренда Thom Browne. Наряд состоял из андрогинного костюма с двубортным блейзером, черных лоферов и небольшой сумки. Также на девушке была белая рубашка и галстук.

Брови у актрисы были высветлены, а волосы она перекрасила в светлый. Аксессуары у актрисы били минималистичными.

Мэйси Уильямс / Getty Images

Внешность актриса сменила, чтобы сыграть в биографическом мини-сериале Pistols ("Пистолеты"). В сериале будет рассказана история о группе Sex Pistols и росте их популярности. Мэйси же исполнит роль Памелы Рук - английской эпатажной модели и актрисы, известной своей работой с Вивьен Вествуд и бутиком Sex в районе Кингз-роуд в Лондоне. В середине 1970-х годов она посещала многие выступления Sex Pistols.

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