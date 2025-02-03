В костюме и шляпе-морячке: Билли Айлиш в минималистическом образе от Prada вышла на красную дорожку

Билли Айлиш одна из первых появилась на красной дорожке ежегодной церемонии вручения наград "Грэмми", состоявшейся в Лос-Анджелесе. Звезда была одной из лидеров по количеству номинаций, но она не получила ни одной статуэтки в этом году.

Для ивента она выбрала минималистичный лук в классических цветах от бренда Prada. На ней был черный костюм оверсайз с серебрянной цепью на брюках и V-образным вырезом на жакете, из-под которого выглядывала белая рубашка на пуговицах. Обута она была в черную обувь на удобных каблуках.

Билли Айлиш / Фото: Associated Press

Свой аутфит Билли дополнила стильной черной шляпой-морячкой Prada и черными очками Chrome Hearts.

Билли Айлиш / Фото: Associated Press

Затем к артистке на красную дорожку вышел ее брат – певец и композитор Финнеас О'Коннелл, известный как FINNEAS. Он был одет в коричневый костюм и рубашку на пуговицах. На лице у певца были солнцезащитные очки с розовыми линзами, а на шее – золотая цепочка с подвеской.

Финнеас О'Коннелл и Билли Айлиш / Фото: Associated Press

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