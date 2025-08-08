- Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
- 190
- 1 мин
В костюме и стильном пальто: Мерил Стрип на съемочной площадке сиквела «Дьявол носит Prada»
76-летняя актриса попала под прицел репортеров на съемках фильма «Дьявол носит Prada 2» в Нью-Йорке.
Знаменитость играет главную роль редактора глянца Мирандs Пристли на съемках культового фильма. Мерил запечатлели вчера во время работы над новыми сценами в Нью-Йорке.
Одета актриса была в молочный брючный костюм, а сверху на ней было яркое летнее пальто. Деловой аутфит дополняла сумка в тон костюма, серьги-кольца в ушах, массивный золотой браслет на запястье и несколько колец на пальцах.
Также Стрип была обута в туфли с круглыми носами на каблуках, у нее на лице были черные солнцезащитные очки и стильно уложены пепельно-белые волосы.
На съемках сиквела запечатлели в этот день и коллегу Мерил — актрису Энн Хэтэуэй, которая также исполняет главную роль. Звезда появилась в кадре в белой рубашке и плиссированной юбке с накладными карманами.