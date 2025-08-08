В костюме и стильном пальто: Мерил Стрип на съемочной площадке сиквела «Дьявол носит Prada»

Мерил Стрип / © Getty Images

Знаменитость играет главную роль редактора глянца Мирандs Пристли на съемках культового фильма. Мерил запечатлели вчера во время работы над новыми сценами в Нью-Йорке.

Одета актриса была в молочный брючный костюм, а сверху на ней было яркое летнее пальто. Деловой аутфит дополняла сумка в тон костюма, серьги-кольца в ушах, массивный золотой браслет на запястье и несколько колец на пальцах.

Мерил Стрип / © Getty Images

Также Стрип была обута в туфли с круглыми носами на каблуках, у нее на лице были черные солнцезащитные очки и стильно уложены пепельно-белые волосы.

На съемках сиквела запечатлели в этот день и коллегу Мерил — актрису Энн Хэтэуэй, которая также исполняет главную роль. Звезда появилась в кадре в белой рубашке и плиссированной юбке с накладными карманами.