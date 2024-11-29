В костюме и топе с декольте: Кейт Бланшетт посетила мероприятие Vogue в Британии

Оскароносная звезда появилась на светском мероприятии в Лондоне, которое было посвящено Vogue: Inventing the Runway.

Гламурная вечеринка прошла с участием многих знаменитостей, прошла в Lightroom в Кингс-Кросс. Актриса Кейт Бланшетт появилась перед фотографами в шикарном костюме с черным боди под ним, которое отличалось великолепным глубоким вырезом и делало образ более современным.

Костюм, который носила актриса, включал стильный жакет и прямые брюки. Жакет также украшала застежка с цепочкой и шерстяная ткань, напоминающая шарф.

Актриса дополнила этот безупречный наряд черными туфлями на каблуках, золотыми украшениями и прической с собранными волосами. Макияж у нее был лаконичным.

Кейт Бланшетт / Фото: Getty Images

Брючные костюмы - один из любимых предметов одежды актрисы. Она их часто надевает на светские мероприятия, премьры и красные дорожки. Один из таких костюмов Кейт выбрала для Лондонского кинофестиваля, но дополнила его золотой птицей на груди.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Ее костюм был от британского бренда Stella McCartney из коллекции весна-лето 2025.

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