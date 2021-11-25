В костюме и туфлях от Gucci: Санта Димопулос в стильном образе сходила на премьеру фильма

В костюме и туфлях от Gucci: Санта Димопулос в стильном образе сходила на премьеру фильма

Артистка посмотрела криминальную драму "Дом Гуччи".

Вчера, 24 ноября, в кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver) состоялась самая ожидаемая премьера года — фильм Ридли Скотта "Дом Гуччи" с Леди Гагой в главной роли.

Ивент посетила Санта Димопулос. Звезда предстала перед камерами в образе от Gucci. На ней был полосатый костюм, состоящий из жакета и юбки миди, красная блузка с манжетами из органзы и кружевным воротником с рюшами.

Фото B&H Film Distribution

Аутфит Санта дополнила черными плотными колготами и черными туфлями с зелено-красными бантиками – фирменными цветами Gucci.

Санта Димопулос и Джамала / Алина Онопа, ТСН.ua

Волосы она уложила в локоны, сделала насыщенный макияж с акцентом на красной помаде и украсила уши лаконичными серьгами.

Фото B&H Film Distribution

Через плечо у нее висела маленькая сумочка на золотой цепочке.

Санта Димопулос и Джамала / Алина Онопа, ТСН.ua

На мероприятии Димопулос дала интервью для "Светской жизни". Светским репортером в этот вечер была Джамала.

Санта Димопулос и Джамала / Алина Онопа, ТСН.ua

Санта Димопулос и Джамала / Алина Онопа, ТСН.ua

На Джа было черное мини-платье с большим бантом спереди, колготы в сетку и черные замшевые ботильоны на высокой платформе и каблуке.

Санта Димопулос и Джамала / Алина Онопа, ТСН.ua

Санта Димопулос и Джамала / Алина Онопа, ТСН.ua

На премьере также побывали Надя Дорофеева, Дантес, Евгения Власова, MONATIK, Анна Добрыднева, Монро, Соломия Витвицкая, Ирина Данилевская и другие.

О фильме:

"Дом Гуччи" — это художественный фильм Ридли Скотта. Основой сценария ленты стала книга Сары Гей Форден "Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и алчности". Центральное событие – убийство Маурицио Гуччи, которое произошло в 1995 году.

Леди Гага в фильме исполнила роль бывшей жены Маурицио Гуччи - Патриции.

С сегодняшнего дня, 25 ноября, фильм "Дом Гуччи" во всех кинотеатрах Украины.

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