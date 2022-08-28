В костюме из денима и на шпильках: Тина Кароль в деловом образе прогулялась по центру Киева

Артистка в наряде от украинского бренда снялась в новом фотосете.
Тина Кароль снялась в новой интересной фотосессии. Локацией выбрали центр Киева. Это первый фотосет с начала полномасштабного вторжения.
Певица позировала в объективе фотографа Артема Кулаковского.
"Мурашливые эмоции во время этой фотосессии, в центре столицы. Это первая такая прогулка, в объектив, со времен войны. Несокрушимые и непокоренные", — написала артистка.
Для фотосета Тина надела деловой костюм из денима от украинского бренда Mazini, который состоял из жилета и брюк клеш. Наряд она дополнила туфлями на шпильках.
Аутфит Кароль дополнила укладкой с локонами и макияжем с акцентом на коричневой помаде.
Напомним, Тина в блузке с епископскими рукавами сфотографировалась у фуникулера.
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