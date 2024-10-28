В костюме из латекса и плаще: звезда "Игры престолов" Софи Тернер на вечеринке в честь Хэллоуина

28-летняя британская актриса, широко известная всем по роли Сансы Старк в сериале "Игра престолов" – Софи Тернер – посетила как раз одну из таких "страшных" вечеринок и показала свой костюм в Instagram.

Она решила перевоплотиться в Тринити – персонажа фильма "Матрица" – и надела узнаваемый костюм.

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Софи позировала в латексном ромпере с длинными рукавами, который дополнила длинным плащом, двумя игрушечными пистолетами, перчатками и фирменным очками персонажей "Матрицы" – с узкими линзами.

Фото: Instagram Софи Тернер

"Красную или синюю таблетку?" – подписала фото актриса.

Напомним, королевой Хэллоуина по праву считается модель Хайди Клум, ведь она славится своими экстравагантными образами и уже более 20 лет организовывает грандиозные вечеринки в честь этого праздника. Все ее костюмы мы собирали в этом материале.

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