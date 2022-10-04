В костюме из новой коллекции: Кейт Бланшетт посетила премьеру фильма в Нью-Йорке

В этот раз оскароносная звезда отдала предпочтение оригинальному наряду с брюками, а не вечернему платью.

Знаменитость посетила 60-й Нью-Йоркский кинофестиваль, в рамках которого 3 сентября показали фильм "Тар". Она в этой картине сыграла главную роль. Перед камерами Кейт появилась в интересном брючном костюме от Proenza Schouler.

Это модель из новой коллекции весна-лето 2023. Костюм актрисы однотонный и состоит из брюк клеш и туники с рукавами-воланами, отороченными белой лентой.

Наряд Кейт дополнила нюдовым маникюром, немного растрепанной прической с челкой и украшениями с цветными камнями.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Фильм "Тар" Тодда Филда о первой женщине, возглавившей Берлинский филармонический оркестр. Актриса воплотила в этой картине роль Лидии Тар, женщины-дирижера.

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