В костюме из секс-шопа: участница "Холостяка" позировала в откровенном образе "монашки"

Анна Гузеева взбудоражила воображение фолловеров провокационным луком.
Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – Анна Гузеева – смелая девушка. Она обожает экспериментировать с провокационными образами.
Красотка снялась в откровенной фотосессии, где предстала в образе "плохой монашки".
"Пробую новые образы. Любимому такая монашка понравилась", - подписала снимки девушка.
Гузеева нарядилась в эротический костюм из секс-шопа. На ней была лакированная мини-юбка с разрезами и прозрачный топ с белым воротником. Соски девушка заклеила крестиками.
Свой лук она дополнила головным убором монахини, жемчужным ожерельем и лакированными ботфортами-стрипами.
Насыщенный макияж с черными стрелками и красной помадой, а также длинный красный маникюр завершил провокационный аутфит Гузеевой.
Аня соблазнительно позировала, лежа на полу, а также стоя, держа в руке нож.
Ранее Гузеева побывала на горячей вечеринке журнала Playboy, где сфотографировалась с Дашей Астафьевой.
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