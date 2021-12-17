В костюме из секс-шопа: участница "Холостяка" позировала в откровенном образе "монашки"

В костюме из секс-шопа: участница "Холостяка" позировала в откровенном образе "монашки"

Анна Гузеева взбудоражила воображение фолловеров провокационным луком.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – Анна Гузеева – смелая девушка. Она обожает экспериментировать с провокационными образами.

Красотка снялась в откровенной фотосессии, где предстала в образе "плохой монашки".

Анна Гузеева/Instagram Анны Гузеевой

"Пробую новые образы. Любимому такая монашка понравилась", - подписала снимки девушка.

Гузеева нарядилась в эротический костюм из секс-шопа. На ней была лакированная мини-юбка с разрезами и прозрачный топ с белым воротником. Соски девушка заклеила крестиками.

Анна Гузеева/Instagram Анны Гузеевой

Свой лук она дополнила головным убором монахини, жемчужным ожерельем и лакированными ботфортами-стрипами.

Анна Гузеева/Instagram Анны Гузеевой

Насыщенный макияж с черными стрелками и красной помадой, а также длинный красный маникюр завершил провокационный аутфит Гузеевой.

Анна Гузеева/Instagram Анны Гузеевой

Аня соблазнительно позировала, лежа на полу, а также стоя, держа в руке нож.

Анна Гузеева/Instagram Анны Гузеевой

Анна Гузеева/Instagram Анны Гузеевой

Ранее Гузеева побывала на горячей вечеринке журнала Playboy, где сфотографировалась с Дашей Астафьевой.

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