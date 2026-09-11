В костюме карамельного оттенка и с брошью-трезубцем: Елена Зеленская прибыла в Канаду

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

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Елена Зеленская в рамках визита в Канаду посетила детскую больницу Альберты в Калгари — один из крупнейших педиатрических медицинских центров Западной Канады.

При больнице работает Школа доктора Гордона Таунсенда — специальное образовательное пространство для детей, которые из-за длительного лечения не могут посещать обычные учебные заведения. Здесь маленькие пациенты имеют возможность продолжать обучение даже во время пребывания в больнице.

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Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Первая леди встретилась с руководством школы и представителями Фонда детской больницы Альберты — официальной благотворительной организации, которая привлекает средства и инвестиции для развития медицинского учреждения. Зеленская также пообщалась с детьми, проходящими лечение.

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В ходе визита супруга президента также посетила Центр молодежной устойчивости имени Мариан и Джима Синни «Саммит». Там дети, подростки и их семьи могут быстро и бесплатно получить психологическую помощь без сложной системы направлений.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Для первого дня в Канаде Зеленская выбрала деловой образ в теплой осенней цветовой гамме. На ней был костюм карамельного оттенка, состоящий из жакета классического кроя с акцентированной линией плеч и широких брюк со стрелками.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Под жакет первая леди надела голубую рубашку. Сочетание теплого карамельного и нежного голубого оттенков выглядело элегантно и красиво.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Символической деталью наряда стала золотая брошь в виде трезубца, которую Елена приколола к лацкану жакета.

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Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Лук первая леди дополнила лаконичными золотыми серьгами, браслетом и кольцом. У нее была аккуратная прическа с локонами и естественный макияж.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в брюках-палаццо и белой блузке с кружевом ришелье посетила гимназию в Киевской области.

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