В костюме карамельного оттенка и с интересной брошью: Елена Зеленская выступила на форуме культурной дипломатии

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Реклама

Елена Зеленская приняла участие в шестой ежегодной профессиональной конференции — Международном форуме культурной дипломатии, организованном Украинским институтом в сотрудничестве с Министерством иностранных дел Украины.

Она выступила с речью, в которой говорила о сути этого понятия.

«Не только профессиональные дипломаты — каждый украинец сейчас посол Украины, когда рассказывает о нас и нашей обороне. Это и есть культурная дипломатия сейчас — знание и правда о нас», — отметила жена президента.

Реклама

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Зеленская также рассказала о реализации Глобальной коалиции украинских студий — государственной инициативы по изучению Украины в учебных заведениях мира. Участниками коалиции уже являются 19 университетов из девяти стран, еще почти сто хочет присоединиться. Еще жена президента вспомнила о проектах Саммита первых леди и джентльменов, направленных на повышение осведомленности об Украине в мире.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

На мероприятии первая леди предстала в монохромном образе. На ней был деловой костюм карамельного оттенка, который состоял из приталенного жакета и брюк свободного кроя со стрелками. На Елене также была рубашка в тон наряда.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Зеленская сделала красивую укладку с боковым пробором и нежный макияж. Из украшений она использовала лаконичные серьги и интересную брошь.

Напомним, Елена Зеленская на церемонии награждения национальной премии Global Teacher Prize Ukraine появилась в фиолетовом наряде.