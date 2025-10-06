- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 48
- Время на прочтение
- 1 мин
В костюме карамельного оттенка и с интересной брошью: Елена Зеленская выступила на форуме культурной дипломатии
Первая леди в монохромном образе приняла участие в профессиональной конференции.
Елена Зеленская приняла участие в шестой ежегодной профессиональной конференции — Международном форуме культурной дипломатии, организованном Украинским институтом в сотрудничестве с Министерством иностранных дел Украины.
Она выступила с речью, в которой говорила о сути этого понятия.
«Не только профессиональные дипломаты — каждый украинец сейчас посол Украины, когда рассказывает о нас и нашей обороне. Это и есть культурная дипломатия сейчас — знание и правда о нас», — отметила жена президента.
Зеленская также рассказала о реализации Глобальной коалиции украинских студий — государственной инициативы по изучению Украины в учебных заведениях мира. Участниками коалиции уже являются 19 университетов из девяти стран, еще почти сто хочет присоединиться. Еще жена президента вспомнила о проектах Саммита первых леди и джентльменов, направленных на повышение осведомленности об Украине в мире.
На мероприятии первая леди предстала в монохромном образе. На ней был деловой костюм карамельного оттенка, который состоял из приталенного жакета и брюк свободного кроя со стрелками. На Елене также была рубашка в тон наряда.
Зеленская сделала красивую укладку с боковым пробором и нежный макияж. Из украшений она использовала лаконичные серьги и интересную брошь.
Напомним, Елена Зеленская на церемонии награждения национальной премии Global Teacher Prize Ukraine появилась в фиолетовом наряде.