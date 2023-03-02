В костюме кобальтового цвета: главный герой-красавчик фильма "Крид III" получил звезду на Аллее славы в Голливуде

36-летний актер в эффектном аутфите пришел на открытие своей именной звезды в Лос-Анджелесе.

Главный герой драмы о спорте "Крид III: Наследие Рокки Бальбоа" Майкл Б. Джордан получил именную звезду на Аллее славы в Голливуде. Церемония открытия, которую вела глава Голливудской торговой палаты Лупита Санчес Корнехо, прошла вчера, 1 марта, в Лос-Анджелесе.

Майкл Б. Джордан / Фото: Associated Press

Майкл Б. Джордан / Фото: Associated Press

Джордан стал 2751 человеком, получившим звезду на Аллее славы и одним из 165 чернокожих, получивших такую звезду.

Майкл Б. Джордан / Фото: Associated Press

Майкл появился там в эффектном образе. На нем был костюм кобальтового цвета, белая футболка и черные кожаные туфли. Уши актера украшали бриллиантовые серьги-гвоздики.

Майкл Б. Джордан / Фото: Associated Press

Майкл Б. Джордан / Фото: Associated Press

Поздравить Джордана пришли его семья, коллега по фильму "Крид III" Джонатан Мэйджорс и режиссер и продюсер Райан Куглер.

Майкл Б. Джордан / Фото: Associated Press

Райан Куглер, Майкл Б. Джордан и Джонатан Мейджорс / Фото: Associated Press

К слову, с сегодняшнего дня, 2 марта, фильм показывают в украинских кинотеатрах.

Напомним, на премьеру фильма "Черная пантера: Ваканда навсегда" в Лос-Анджелесе Майкл Б. Джордан пришел в стильном желтом костюме, состоявшем из экстравагантного длинного пиджака с накладными карманами и широких брюк с разрезами снизу.

Майкл Б. Джордан / Фото: Associated Press

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