В костюме лимонного цвета и роскошных украшениях: стройная Аня Тейлор-Джой на красной дорожке кинопремии

26-летняя актриса вместе с мужем посетила кинопремию в Лос-Анджелесе.
Церемонию награждения премии "Золотой глобус" посетила Аня Тейлор-Джой.
Актриса выглядела волшебно. Она выбрала для своего выхода костюм лимонного цвета от Christian Dior, состоявший из топа-бандо и юбки макси с завязкой. Наряд прекрасно сидел на ее стройной фигуре.
Аутфит Аня дополнила босоножками на шпильках, идеально ровной укладкой, нежным макияжем, роскошным золотым колье с бриллиантами, а также элегантными серьгами и широкими парными браслетами из этого самого комплекта.
Компанию Тейлор-Джой на красной дорожке составил ее муж – музыкант и актер Малькольм Макрей.
К слову, Аня была номинирована на "Золотой глобус" в номинации "Лучшая женская роль в фильме, мюзикле или комедии" за фильм "Меню".
Напомним, а немецкая манекенщица Хайди Клум на премии "Золотой глобус" сияла в мини-платье Germanier с пайетками серебристого цвета, с разрезами по бокам и прозрачной вставкой на юбке, эффектно декорированной фиолетовыми перьями.
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