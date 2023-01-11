В костюме лимонного цвета и роскошных украшениях: стройная Аня Тейлор-Джой на красной дорожке кинопремии

Церемонию награждения премии "Золотой глобус" посетила Аня Тейлор-Джой.

Актриса выглядела волшебно. Она выбрала для своего выхода костюм лимонного цвета от Christian Dior, состоявший из топа-бандо и юбки макси с завязкой. Наряд прекрасно сидел на ее стройной фигуре.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Аутфит Аня дополнила босоножками на шпильках, идеально ровной укладкой, нежным макияжем, роскошным золотым колье с бриллиантами, а также элегантными серьгами и широкими парными браслетами из этого самого комплекта.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Компанию Тейлор-Джой на красной дорожке составил ее муж – музыкант и актер Малькольм Макрей.

Малькольм Макрей и Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

К слову, Аня была номинирована на "Золотой глобус" в номинации "Лучшая женская роль в фильме, мюзикле или комедии" за фильм "Меню".

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Напомним, а немецкая манекенщица Хайди Клум на премии "Золотой глобус" сияла в мини-платье Germanier с пайетками серебристого цвета, с разрезами по бокам и прозрачной вставкой на юбке, эффектно декорированной фиолетовыми перьями.

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