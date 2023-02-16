В костюме на голое тело: Кристен Стюарт на фотоколле кинофестиваля Берлинале

В Берлине сегодня стартует 73-й кинофестиваль Берлинале. Председателем международного жюри в этом году является актриса Кристен Стюарт.

32-летняя Кристен уже позировала на фотосессии в отеле Grand Hyatt сегодня в Берлине. Девушка выбрала для появления на публике брючный костюм из букле теплого оранжевого оттенка от Chanel, который состоял из удлиненного жакета и брюк клеш. Жакет Стюарт надела на голое тело без белья, а к брюкам подобрала массивные белые туфли на платформе и высоких каблуках. Выбор немного удивил, учитывая, как Кристен не любит обувь на каблуках.

Кристен Стюарт / Фото: Associated Press

Знаменитость также сделала легкий макияж, укладку с мокрым эффектном, надела цепочку с кулоном на шее и накрасила ногти прозрачным лаком.

Известно, что на открытии кинофестиваля ожидается выступление президента Украины Владимира Зеленского. Ранее организаторы заявляли, что отдадут особую дань уважения Украине. Зеленский играет важную роль в фильме Шона Пенна о войне в Украине "Супердержава", мировая премьера которого состоится как раз на Берлинале.

Кристен Стюарт / Фото: Associated Press

Напомним, осенью Шон Пенн приезжал в Киев и встречался с Зеленским. Актер оставил свой "Оскар" в Украине до победы. Тогда же Зеленский вручил Пену орден "За заслуги" ІІІ степени.

Кристен Стюарт / Фото: Associated Press

В этом году бороться за золотого и серебряного медведей будут 18 фильмов. Победителей выберет жюри во главе с Кристен Стюарт. Продлиться фестиваль до 26 февраля.

Кристен Стюарт / Фото: Associated Press

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