В костюме очень похожем на Chanel, но дешевле: Ники Хилтон появилась на Неделе моды в Нью-Йорке

Знаменитость сфотографировали, когда она после фэшн-шоу шла к своему автомобилю.
39-летняя светская львица и младшая сестра Пэрис Хилтон - Ники - посетила Неделю моды в Нью-Йорке. Это событие женщина никогда не пропускает и является гостем на презентациях всех своих любимых брендов.
В субботу, 9 сентября, она посетила показ бренда alice + olivia, наряды от которого очень часто надевает на светские мероприятия. Для своего выхода в свет Ники надела мини-костюм рубинового цвета от этого бренда, хотя по стилю он и напоминает бренд Chanel.
Наряд состоял из укороченного жакета с черно-белой отделкой и мини-юбки. Вещи были выполнены из твида.
Стоимость такого образа 860 долларов.
Также наряд Ники дополнила украшениями с крупными жемчужинами, черно-белыми туфлями, черной футболкой и мини-сумкой Hermes. Волосы знаменитость собрала в высокий хвост.
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