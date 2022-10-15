В костюме от Alexander McQueen: эффектная Кейт Бланшетт на премьере фильма "Пиноккио"

Перед камерами фотографов 53-летняя Кейт Бланшетт появилась в брючном белом костюме от Alexander McQueen с принтом в виде глаза из коллекции бренда сезона весна-лето 2023 года и, который надела на голое тело.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

К костюму Бланшетт подобрала черные босоножки на платформе и каблуках. Также актриса сделала легкий макияж с мерцающими тенями на веках, а белокурые волосы собрала в прическу. В одном ухе у нее были золотые серьги-клипсы, а маникюр и педикюр сделала прозрачным лаком.

Перед камерами фотографов звезда позировала с миниатюрной фигурой Пиноккио, которую держала в руках.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Фильм режиссера Гильермо дель Торо пересказывает знаменитую сказку Карло Коллоди о деревянной кукле, которая оживает и мечтает стать настоящим мальчиком. Действие происходит в фашистской Италии 1930-х годов. Пиноккио оказывается нехорошим мальчиком, постоянно лживым, причиняя вред и неприятности.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Читайте также: