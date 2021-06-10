В костюме от H&M и эффектном бюстье: Жизель Оливейра похвасталась образом

Девушка продемонстрировала фигуру в смелом наряде.

Бразильская топ-модель Жизель Оливейра продемонстрировала на своей странице новый образ, в котором сочетала вещи разных стилей. В частности, наряд знаменитости состоял из серого костюма бренда H&M и белого сексуального бюстье с кружевом и пуговицами от бренда For Love & Lemons. Также в ее необычном образе присутствовали золотые украшения от Oma The Label и сумка с короткой ручкой.

Дополнили аутфит Жизель легкий макияж и металлический ремень на талии. Позировала она на фоне голубого неба и зеленой листвы.

Жизель Оливейра / Instagram Жизель Оливейра

Ранее красотка делилась с поклонниками снимками в купальниках, на которых демонстрировала пляжные тренды этого года. Некоторые ее образы были сделаны возле бассейна, а некоторые - на пляже в Майами, где она отдыхала.

Жизель Оливейра / Instagram Жизель Оливейра

Жизель Оливейра / Instagram Жизель Оливейра

Жизель Оливейра / Instagram Жизель Оливейра

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Образы Жизель Оливейры (16 фото)

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