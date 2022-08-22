В костюме от любимого дизайнера: Брэд Питт появился в кэжуал-луке на премьере фильма в Сеуле

После очередного скандала, связанного с бывшей супругой Анджелиной Джоли, которая заявляет, что во время брака Питт ее избил, актер решил не прятаться от прессы и появился на премьеру фильма "Быстрее пули" в Сеуле. На фотоколле знаменитость появился в синем кэжуал-костюме от дизайнера Хаанса Николаса Мотта, который дополнил футболкой и бордовыми кедами.

Брэд Питт и Аарон Тейлор-Джонсон / Фото: Associated Press

Все вещи на Питте сшиты исключительно вручную и создавались специально для мирового промотура актера. Ранее Питт неоднократно появлялся в ярких и неординарных луках от этого бренда в Берлине и Лондоне.

Брэд Питт / Фото: Associated Press

Мировая премьера нового фильма с Питтом состоялась 18 июля в Париже, в США фильм вышел в прокат 5 августа. За столь короткий период боевик уже успел собрать 120 млн долларов в мировом прокате, но получил довольно смешанные отзывы от критиков. Сюжет фильма рассказывает о наемном убийце по прозвищу Божья коровка, который вступает в противостояние с врагами во время поездки на японском экспрессе.

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