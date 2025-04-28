В костюме от Roberto Cavalli: Эмили Блант на премьере фильма "Еще одна простая просьба"

Эмили Блант / © Associated Press

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Эмили Блант, которую многие знают по роли в фильме «Оппенгеймер», а также множеству других известных картин, посетила премьеру фильма «Еще одна простая просьба», который является продолжением фильма 2018 года «Простая просьба».

Создатели фильма решили снять вторую часть этой истории, а ее режиссером опять стал Пол Фиг. К своим ролям вернулись Блейк Лайвли и Анна Кендрик. Эмили же пришла поддержать актеров на премьере в Нью-Йорке. Она вышла для фото со своим давним коллегой Стэнли Туччи, с которым снималась в фильме «Дьявол носит Prada».

Райан Рэйнольдс, Эмили Блант, Стэнли Туччи и Блейк Лайвли / © Associated Press

Актриса носила в тот день костюм от Roberto Cavalli из коллекции осень-зима 2025, который состоял из блузы и красивой юбки украшенной цветочным принтом. Волосы Эмили собрала в хвост, а также дополнила свой образ украшениями от Lorraine Schwartz Jewelry и серебристыми босоножками от Alexandre Birman на высоких каблуках.

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Эмили Блант и Стэнли Туччи / © Associated Press

Блейк же и Анна позировали в гламурных луках. Лайвли носила необычное платье с прозрачными деталями от бренда Tamara Ralph, которое было представлено в коллекции весна-лето 2025, а вот Анна наряд от Zuhair Murad.

Блейк Лайвли и Анна Кендрик / © Associated Press

Емілі Блант / © Associated Press Эмили Блант / © Associated Press Эмили Блант / © Associated Press Эмили Блант / © Associated Press Эмили Блант / © Getty Images Эмили Блант / © Associated Press Эмили Блант / © Associated Press Эмили Блант и Джон Красински / © Associated Press Эмили Блант / © Getty Images Эмили Блант / © Getty Images Эмили Блант и Джон Красински / © Getty Images Эмили Блант / © Getty Images Эмили Блант на премьере фильма / © Getty Images Емілі Блант / © Associated Press Эмили Блант / © Getty Images Эмили Блант / © Getty Images Эмили Блант / © Getty Images Эмили Блант / © Associated Press