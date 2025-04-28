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- Шоу-бизнес
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В костюме от Roberto Cavalli: Эмили Блант на премьере фильма "Еще одна простая просьба"
Актрисы выгуляла наряд из новой коллекции известного бренда.
Эмили Блант, которую многие знают по роли в фильме «Оппенгеймер», а также множеству других известных картин, посетила премьеру фильма «Еще одна простая просьба», который является продолжением фильма 2018 года «Простая просьба».
Создатели фильма решили снять вторую часть этой истории, а ее режиссером опять стал Пол Фиг. К своим ролям вернулись Блейк Лайвли и Анна Кендрик. Эмили же пришла поддержать актеров на премьере в Нью-Йорке. Она вышла для фото со своим давним коллегой Стэнли Туччи, с которым снималась в фильме «Дьявол носит Prada».
Актриса носила в тот день костюм от Roberto Cavalli из коллекции осень-зима 2025, который состоял из блузы и красивой юбки украшенной цветочным принтом. Волосы Эмили собрала в хвост, а также дополнила свой образ украшениями от Lorraine Schwartz Jewelry и серебристыми босоножками от Alexandre Birman на высоких каблуках.
Блейк же и Анна позировали в гламурных луках. Лайвли носила необычное платье с прозрачными деталями от бренда Tamara Ralph, которое было представлено в коллекции весна-лето 2025, а вот Анна наряд от Zuhair Murad.